Nel nuovo appuntamento con il nostro Podcast+ parliamo del licenziamento di Gina Carano da. È difficile stare dalla parte di chi ha posizioni come quelle dell'attrice e di altre persone che, come lei, sono state recentemente nell'occhio del ciclone perdendo il lavoro, in particolare con una major come la Disney che, come noto, preferisce stare quanto più alla larga possibile dai problemi, in particolare quando si tratta di PR. Nota: nel podcast affermiamo che la serie Rangers of the New Republic è stata cancellata, in realtà è stata annunciata a dicembre ma semplicemente non è stato menzionato il coinvolgimento di Gina Carano