Possiamo dire di aver capito quale sarà, più o meno, l'incasso finale di Freaks Out che, nonostante l'ottima tenuta, non va bene. Come è successo? Qual è stato il problema? È legato al film o all'industria italiana? E che soluzioni vediamo all'orizzonte? Ne parliamo nel nuovo appuntamento con il nostro Podcast+ Insider!