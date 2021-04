Come ogni anno c'è stata la polemica legata alle nomination ai David di Donatello: quest'anno è toccato a Gabriele Muccino, come vi stiamo raccontando proprio in questi giorni. Ma capita spesso, anche con altri premi: pensiamo a Marco Bellocchio a Venezia con(nota: nel podcast parliamo erroneamente di Fai bei sogni, che invece andò a Cannes), o alle polemiche di Ficarra e Picone sul fatto che le commedie vengano sottovalutate. In ballo c'è sempre l'idea che ognuno ha di sé e del suo cinema. Nel parliamo nel nuovo appuntamento con il nostro Insider.