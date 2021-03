Nel nuovo appuntamento con la rubrica Insider dei nostri Podcast+ parliamo del mercato cinematografico cinese e di quello che è successo il 4 dicembre con l'uscita di Monster Hunter, che ha floppato per via di una battuta che ha causato il boicottaggio da parte del pubblico. D'ora in poi lo scrutinio dei film che verranno importati sarà molto più duro, il che significa che meno film passeranno nella "maglia" e ci metteranno più tempo. Da che il mercato cinese sembrava crescente, ora si teme che sarà decrescente. Anche nei mercati dei festival la Cina sembra non comprare più come prima, e questo rappresenterà un problema...