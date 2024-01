La recensione di 50 Km all’ora, il nuovo film diretto da Fabio De Luigi in sala dal 4 gennaio

Un viaggio on the road nella provincia italiana, fatto con lentezza, è così abituale per il cinema italiano che esiste già un film che lo racconta: Basilicata Coast To Coast. Ma anche un viaggio di due fratelli molto diversi, che non si sentono da tempo, riuniti della morte di un padre, e con l’obiettivo di spargerne le ceneri in un punto preciso, è così abituale che lo abbiamo già fatto: Diciotto anni dopo. Fabio De Luigi ci aggiunge la regressione e la nostalgia, cioè il fatto che questi due fratelli nel viaggio si comportino come quando erano ragazzini e che lo facciano con ciclomotori e zaini invicta. Quello che semmai era lecito aspettarsi è che, a fronte di una sinossi e di alcune relazioni abbastanza abusate, ci fossero poi degli esiti o almeno uno svolgimento unici.

Invece il viaggio di Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, fratelli separati dal ribellismo, uno rimasto al capezzale ...