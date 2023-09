La recensione di Adagio, il film di Stefano Sollima in concorso al Festival di Venezia

Incendi, black out e un senso fortissimo di fine di tutto. A Roma non c’è futuro e subito vediamo un ragazzo che si è messo nei guai, come in un film di fantascienza distopico. Deve infilarsi a una festa privata di un politico e filmarlo mentre ha rapporti con dei ragazzi per poi riportare tutto a chi lo ricatta. Si accorge però di essere lui stesso inquadrato, che la sua faccia sarà ritratta in questa festa, si spaventa e scappa. Con i filmati in questione in tasca. Parte una caccia da parte di questi soggetti evidentemente molto pericolosi a lui, che vive con un padre mezzo demente ma che ha ancora una persona a cui rivolgersi perché lo aiuti, un uomo che una volta era parte del crimine. Tutto questo riporta a galla vecchie e nuove realtà di Roma intorno al ragazzo, in quelli che sembrano gli ultimi giorni dell’umanità ma forse sono solo gli ultimi di questi personaggi.

Come nei grandi polizieschi...