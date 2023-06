Per parlare del futuro di un mondo in cui il lavoro pesante è stato sostituito da quello manuale, Erik Gandini finisce inevitabilmente per parlare del presente. After Work si articola su quattro stati che portano quattro testimonianze radicalmente diverse della cultura del lavoro. C’è il workaholism statunitense in contrasto con l’inquietudine italiana in cui i giovani NEET rifiutano qualsiasi attività sia produttiva che di studio. A fare da contrappunto di questo scenario c’è la figura di un’ereditiera che vive con libertà ogni giorno, improvvisando viaggi e dedicandosi agli hobby.

Ben più interessanti sono i paradossi del Kuwait e della Corea del Sud. Nel primo, arricchitosi rapidamente, il diritto al lavoro è garantito dalla costituzione. Solo gli immigrati e i “wage slaves” lavorano, mentre i dipendenti pubblici non hanno nulla da fare. Devono presentarsi fisicamente in ufficio per percepire lo stipendio. Leggere libri, guardare serie tv è l’unico modo per non cadere ...