La recensione del documentario Anna Nicole Smith: la vera storia, disponibile su Netflix dal 16 maggio

Questo non è un documentario di ricostruzione, almeno non uno che ambisca a capire qualcosa di più o di nuovo. Anna Nicole Smith: la vera storia è un documentario di conoscenti e amici che ricordano una persona defunta. Viene comunque ricostruita la sua storia per intero, e con dovizia di dettagli, quello che cambia è il punto di vista. Se un documentario narrato dalla stessa protagonista delle vicende (è il caso di quello sempre di Netflix su Pamela Anderson o di quello su Michael J. Fox da poco uscito su Apple TV+) può comunque essere interessante perché nei casi migliori può implicare una dialettica tra l’immagine che il soggetto/oggetto del documentario vuole far uscire di sé e quello che l’autore invece lotta per raccontare; da uno in cui parlano solo amici e conoscenti è quasi impossibile tirare fuori qualcosa di realmente interessante. Anna Nicole Smith: la vera storia