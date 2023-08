La recensione di Antarctica Calling, il documentario di Luc Jacquet presentato fuori concorso al festival di Locarno

Luc Jacquet fin dal titolo dichiara di non resistere al richiamo dell’antartico ma in realtà ciò a cui non resiste è il richiamo dei pinguini, il suo grande successo (La marcia dei pinguini). Resiste 60 minuti e poi, dopo un’ora di documentario in viaggio verso il polo sud, i pinguini inesorabili arrivano. Come nel bis di un concerto ripete il suo cavallo di battaglia, per la gioia di tutti. È al tempo stesso il culmine e il punto più basso di tutto questo documentario vanitoso, compiaciuto ed eccezionalmente pomposo, in cui il bianco e nero ben si accoppia alla piccola poesia delle similitudini scaricate sul pubblico come da un camion, e senza remora alcuna, dallo stesso Jacquet attraverso la sua profonda voce fuori campo.

Jacquet torna tra i ghiacci, rispettoso della natura e portando con sé il medesimo vocabolario saggio di un capo indiano americano con una vita di c...