Il carcere non è un’esclusione dalla società, ma è la creazione di un nuovo ecosistema in cui le esistenze continuano con le stesse dinamiche, ma senza potersi rigettare al di fuori delle mura. C’è chi ha i privilegi, in questo caso le guardie. Ci sono i buoni, i violenti, e gli emarginati (gli stupratori, i pedofili). Ariaferma di Leonardo Di Costanzo parte dall’assunto che non si può essere liberi in carcere, ma si può ancora essere umani. All’interno di un centro di detenzione non si potrà mai vivere come al di fuori perché ci sono sbarre alle finestre che coprono la luce, ci sono muri spessi e i movimenti e le incertezze sono osservate costantemente.

“Non sai che non si può piangere in carcere?” dirà il bonario carcerato interpretato da Silvio Orlando al compagno. Nessuno è quindi chi è veramente o per lo meno cerca di non mostrarlo. Tutti sono abbottonati, si nascondono dietro maschere per sopravvivere. O forse lo sono perché nelle loro celle non hanno...