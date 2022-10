La recensione di As Bestas, il film di Rodrigo Sorogoyen presentato alla Festa del cinema di Roma

Quello che abbiamo in più rispetto agli animali è il ragionamento e per questa ragione quando dobbiamo domarli lo facciamo con l’intelligenza, con gli strumenti che costruiamo o con tecniche che ci consentono di non competere con loro sul terreno della pura forza. Per questo quando all’inizio di As Bestas vediamo degli uomini al rallentatore (che idea!) atterrare dei cavalli senza altri strumenti, solo in un corpo a corpo folle (uno contro uno o tre contro uno), è un colpo. Quello è lo scenario del film, quello di uomini che pongono la forza al primo posto e che si mettono seriamente sul medesimo piano delle bestie. In quel mondo (monti spagnoli della Galizia) arriva una coppia francese, agricoltori come gli altri della località ma in modi sostenibili, con idee diverse e un background diverso, ristrutturano casali gratuitamente per ripopolare le zone. Hanno studiato, fanno quel che fanno ...