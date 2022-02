È inutile girarci intorno: dopo Quasi amici il buddy movie che parla di disabilità ha visto la genesi di un vero e proprio filone produttivo (dalle fortune e dalle spinte discontinue) fatto di imitazioni dell’originale, ispirazioni poco ispirate e variazioni sul tema. Proprio in questa prospettiva si inserisce anche Beautiful Minds di Bernard Campan e Alexandre Jollien con risultati, però, decisamente modesti e dimenticabili.

Rimescolate la carte, il ruolo del prototipale personaggio burbero è qui ricoperto da Louis (Bernard Campan), un becchino dalla vita monotona e dall’espressione triste, il quale per forzate coincidenze trova la sua controparte comica e positiva in Igor (Alexandre Jollien), un ragazzo affetto dalla nascita da una paralisi cerebrale ma totalmente autonomo, appassionato di filosofia ma carente di esperienze di vita. In un road movie su un carro funebre i due impareranno a conoscere l’altro e sé stessi, in un...