La recensione di Bella ciao, in uscita l’11 aprile nei cinema

Bisognava capirlo subito che a Bella ciao non interessava veramente la storia filologica della canzone Bella ciao. Bisognava capirlo dagli autori, Andrea Vogt e Paul Edward John Russell, che in curriculum hanno tantissimi documentari d’inchiesta e ricostruzione, sempre vicini a temi sociali, spesso di protesta, ancora più spesso molto ben schierati politicamente. E così anche Bella ciao utilizza la ricerca delle origini di un brano che è diventato simbolo della resistenza italiana ma che da moltissimi partigiani non è ricordato, che è riemerso negli anni ‘70 e la cui l’esistenza durante gli anni della resistenza non è attestata da fonti scritte ma solo fonti orali raccolte dopo il suo esserne diventato simbolo, per raccontare altro. Tanto che per arrivare a parlare delle origini del brano bisognerà aspettare moltissimo.

Il grosso di questo documentario estremamente classico nella realizzazione (sono sostanzialmente tes...