La recensione di Benson – La vita è il nemico, il documentario su Richard Benson

È stato presentato a Roma Benson – La vita è il nemico, prodotto da Sarastro Film e distribuito (non è chiaro ancora come e dove) da PianoB Distribuzioni. Ci sono due ragioni principali per le quali girare un documentario: una è fornire una lettura di una storia o di un contesto attraverso la lingua delle immagini, è la ragione che spinge Frederick Wiseman, Gianfranco Rosi o Michael Moore; un’altra è documentare qualcosa che non deve essere perduto, che è la ragione ad esempio dietro The Last Waltz di Martin Scorsese e quella dietro questo film su Richard Benson.

Girato tra il 2017 e la morte di Benson con interviste a lui stesso, a Esther Esposito e a molte persone che in diversi momenti hanno girato intorno a Richard Benson (dai musicisti con i quali aveva iniziato, gli amici dei primi anni e poi studenti e sodali come Gianni Neri e colleghi di reti regionali come Massimo Marino), è in parte...