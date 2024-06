La nostra recensione di Black Barbie, documentario sulla nascita della prima Barbie nera disponibile su Netflix

Black Barbie nasce ben prima del film in live action campione d’incassi (11 anni di sviluppo e un’anteprima al SXSW 2023) ma, arrivando su Netflix successivamente, rende inevitabile un confronto con tra i due, agevolato anche dal suo stesso contenuto, che lo pone come una sorta di spin-off in forma documentaria del secondo. Ad accumunarli infatti c’è la questione identitaria legata all’iconica bambola e soprattutto la netta apologia della Mattel che emerge tra le righe, in un’orizzonte perfettamente integrato e ben lontano da qualsiasi intento di critica.

Black Barbie racconta l’ingresso nell’azienda delle prime donne afroamericane (tra cui la zia della regista del film Lagueria Davis), la nascita di bambole nere “amiche” della Barbie bianca e poi della prima vera e propria Barbie nera nel 1980, per arrivare al presente...