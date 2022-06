La recensione di Blasted – In due contro gli alieni, su Netflix dal 28 giugno

Ci prova in tutti i modi Blasted – In due contro gli alieni ad essere come La fine del mondo di Edgar Wright. Diretto da Martin Sofiedal, questo film di fantascienza dal tono comico e lo spirito da B-movie – dove gli alieni si sconfiggono a suon di pistole laser ed esplodono in un liquido verde appiccicoso – non solo ne riprende diverse idee di trama, ma cerca di simularne qua e là lo stile (le iconiche sequenze di montaggio veloce) e l’equilibrio di toni. Blasted però compie un grande errore di calcolo perché non è altrettanto capace né di far ridere e divertire con l’azione dura e pura, né di costruire una trama chiara e coinvolgente.

Come in La fine del mondo anche in Blasted l’idea è appunto quella di un potere extra terrestre che senza troppe spiegazioni possiede gli abitanti di una piccola comunità (qua siamo nelle montagne della Germania), costringendo un gruppo di amici che vo...