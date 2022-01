La recensione di Brazen, il film con Alyssa Milano disponibile su Netflix

Passato attraverso le maglie di Netflix il tv movie a basso rischio, bassa produzione e bassa aspettativa di vita diventa il film di genere tarato per una nicchia precisa: storie di scrittrici di gialli di mezza età che indagano su sorelle morte ammazzate mentre flirtano con il vicino fico e single che è un detective. Che è sempre meglio della definizione che se ne sarebbe data una volta: “Thriller per signore con bassa soglia di attenzione da dopo pranzo di Rai Due”.

Per il resto non cambia nulla, c’è la protagonista sveglia e acuta, la spalla maschile, il killer spietato da scovare, i testimoni di dubbio senso che ricordano tutto in colloqui calcati su La signora in giallo (quelli in cui tutti sono disponibili per la storia e vogliono dare una mano alla trama facendo il proprio ruolo), c’è il mondo esotico in cui addentrarsi (in questo caso quello dei siti in stile Onlyfans e delle donne che di giorno sono una...