La recensione di Calciatori contro mutanti, disponibile su Netflix dal 9 novembre

È tutto storto e sbagliato in questo film di animazione. Innanzitutto la tempistica. È una produzione americana con due stelle del calcio americano del 2019, Megan Rapinoe (centrocampista della nazionale femminile statunitense campione del mondo nel 2019) e Zlatan Ibrahimovic (giocatore dei Los Angeles Galaxy tra il 2018 e il 2019), dotato di un’art direction vecchissima e molto economica e soprattutto plagiato in gran parte da Space Jam. Forse voleva proprio essere lo Space Jam del calcio (il regista aveva lavorato a quel film come animatore), tuttavia gli manca il punto di forza (i talent animati) ma anche proprio la conoscenza di alcuni dettagli cruciali dello sport che vorrebbe promuovere.

Al Yankovic, il musicista e comico, ingaggia un piano per succhiare ai grandi calciatori americani il loro talento ed essere così il più bravo calciatore all’All Star Game. Per farlo impiega delle viscide lumacone ...