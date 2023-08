La recensione di La casa dei fantasmi, il film in uscita in sala il 24 agosto

Incasellato nel settore dei film che prendono spunto da attrazioni di parchi (come era I pirati dei Caraibi o come è stato Jungle Cruise) anche La casa dei fantasmi è in teoria un film originale. La storia non ha nessuna relazione con l’omonimo film del 2003 sempre della Disney con Eddie Murphy (nonostante il medesimo titolo e la medesima finalità), non è tratto da un romanzo, non adatta nulla, non ha regole e non ha le bibbie delle proprietà intellettuali da applicare. Lo stesso è ben poco originale e rispetta le regole quasi più ferree dei film senza particolare fantasia. I personaggi e quello che avviene cioè ripetono ciò che conosciamo e abbiamo visto mille e mille volte. Non inventa nulla, scatenando nello spettatore la domanda: “Ma quali sono i film originali? Questi che non si ispirano a niente e somigliano a tutto o quelli con un brand o un fumetto, un libro o un altro film alle spalle che però...