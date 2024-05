La nostra recensione di Caught by the Tides, il nuovo film di Jia Zhangke presentato in concorso al Festival di Cannes 2024

Basta una breve scena a Jia Zhangke per ricordare cosa può essere il suo cinema. Un incontro tra due amanti lontani da tempo, una musica ad accompagnare i loro sguardi senza parole, un’attenzione ai dettagli, pregni di significato. Non che Caught by the Tides sia un’opera diversa dalle precedenti; anzi, sembra la summa d un’intera carriera. Peccato che esploda veramente solo nell’ultima parte.

Caught by the Tides potrebbe essere Il sol dell’avvenire del regista cinese, ancora più sperimentale e ancora più incentrato su se stesso. Percorrendo gli ultimi vent’anni di storia del suo Paese (in tre blocchi distinti ambientati nel 2001, 2006 e 2022), Jia ibrida estratti dai suoi lavori precedenti, grane diverse dell’immagine, scene che appaiono riprese dal vivo. C’è come di consueto una grande attenzione alla componente m...