Dal navigato regista della serialità comedy americana Alex Hardcastle (che ha diretto episodi di Grace e Franky, New Girl, The Office, Parks and Recreation, Crazy Ex Girlfriend…), Cheerleader per sempre è una commedia che rispecchia in pieno quella solidità di puro mestiere: decisamente prevedibile nei risvolti, stucchevolmente buonista ma solida come il marmo nella costruzione, nella scelta di casting (Rebel Wilson è una mina vagante) e divertente qua e là dove serve.

Come spesso accade in queste commedie ad alto tasso di generalismo, ciò che funziona è il meccanismo iniziale, che pone le basi per un percorso di cui è sicuro il finale (e così dev’essere) ma che sa coinvolgere piuttosto bene tramite il modo in cui disegna il suo itinerario narrativo (l’agognato equilibrio tra variazione e formula che cerca ogni film di genere). Quello di Cheerleader per sempre è il seguente: la cheerleader diciasettenne Ruth sogn...