La recensione di Chi segna vince, il film di Taika Waititi in sala dall’11 gennaio

Un film americano su un genere europeo fatto da un regista neozelandese che racconta una storia del popolo delle Samoa Americane. Non sorprende quindi che in Chi segna vince non c’è la classica parabola americana dei perdenti, i quali passando attraverso una grande dedizione si rivelano dei vincenti e capiscono così come mettere a fuoco anche la loro vita, ma più una europea di un gruppo di persone marginali, dalla vita quieta che però sognano in grande qualcosa per loro di impossibile e tentano un’impresa la cui vittoria è modesta (una squadra di calcio che ha subito la più grande sconfitta della storia del calcio vuole almeno segnare un goal nelle prossime partite). Sono questi solitamente film che prendono in giro le imprese eroiche del cinema americano tradizionale e nei quali gli inglesi sono i più abili, film in cui la vittoria umana è l’unica cosa che conta e in cui soprattutto non bisogna ...