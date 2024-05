La recensione di Chien de la casse, film d’esordio di Jean-Baptiste Durand in arrivo al cinema il 23 maggio.

Non chiedere cosa può fare il tuo spettatore per te, verrebbe da dire a Jean-Baptiste Durand. Chiedi cosa puoi fare tu per il tuo spettatore. Non c’è niente di particolarmente brutto o sbagliato nel suo film d’esordio Chien de la casse. Ma non c’è neanche niente di memorabile o granchè efficace in questo ritratto (pur evidentemente sentito) di una provincia francese immobile e deprimente. Un film che prima ancora che finisca si sa già che ce lo si scorderà immediatamente, perso fra i milioni di esempi medi-mediocri di realismo sociale “impegnato” sfornati da decenni dal cinema d’oltralpe.

Se volessimo farlo più interessante di quello che è potremmo dire che Chien de la casse sembra la versione estesa a lunghezza film della celeberrima scena madre di Fronte del porto: “potevo essere qualcuno” è quello che direbbero, se interpellati, più o meno tutti i protagonisti del film di