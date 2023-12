La recensione di Come può uno scoglio, il film di Pio e Amedeo in uscita in sala il 28 dicembre

Massì! Perché non fare un bel viaggio verso sud? Una cosa originale che non fa nessuno nelle commedie italiane. Una fuga dalle falsità e dai simulacri moderni delle città del nord, verso uno stile di vita più tradizionale e quindi autentico nella provincia meridionale. Per non essere più succubi delle eredità paterne (e delle donne!!) e diventare veri uomini. Un viaggio in cui magari a un certo punto lanciare un cellulare in mare, un classico per le commedie in Italia (i cui mari sono stati riempiti di cellulari dalle produzioni, dai primi Nokia fino ai moderni iPhone) che pensavamo non avremmo più visto e invece a quanto pare ancora ha da dire la sua.

Pio e Amedeo stavolta veramente decidono di non inventare niente di niente di niente. Riusano sia lo schema della commedia degli ultimi 15 anni, sia quello delle loro solite interazioni. Uno dei due è un popolano e l’altro è un popolano ripul...