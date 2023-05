La recensione di Confess, Fletch, il film con Jon Hamm in uscita su Paramount+ il 4 maggio

Se il personaggio di Fletch suona vecchio stampo è perché viene dal passato. Realmente. Era stato protagonista di un paio di film negli anni ‘80 con Chevy Chase, due commedie investigative nate per replicare e capitalizzare il successo di Beverly Hills Cop, solo con un altro comico del Saturday Night Live che non fosse Eddie Murphy. Ora Jon Hamm (che il film l’ha anche prodotto) riprende questo strano personaggio di giornalista d’inchiesta che indaga e che viene dai romanzi di Gregory McDonald. Solo che in questo terzo film a lui dedicato non è nemmeno un giornalista, è un ex giornalista, non ci sono più le inchieste a margine dei casi, non c’è più l’interazione con una redazione, c’è solo l’indagine e quell’atteggiamento scanzonato e sfrontato di Fletch.

Stavolta c’è un caso di omicidio nel mondo del mercato d’arte, Fletch sembra il principale imputato e come sempre la cosa non lo preoccupa né ...