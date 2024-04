La recensione di Confidenza, il film di Daniele Luchetti con Elio Germano, in sala dal 25 aprile

Quando si incrociano gli astri nei film di Daniele Luchetti, quando cioè la storia giusta è raccontata con il tono giusto, nell’epoca giusta e soprattutto con i tempi giusti, c’è una facilità di racconto che fa impressione. Accade all’inizio di Confidenza, dentro il quale si scivola, più che entrare, con una delicatezza accomodante che sa di comfort-film, cioè il tipo di lungometraggio che bilancia perfettamente convenzioni e stereotipi narrativi che rendono familiare la narrazione con interazioni interessanti, svolte promettenti e soprattutto una confidenzialità e un’intimità nei dialoghi che forniscono l’impressione migliore possibile per una storia sentimentale: che i personaggi siano pessimi a nascondere i loro veri sentimenti. Ciò che provano non lo dicono, ma noi pensiamo di capirlo perché il film sa farlo trasparire in maniera naturale, come se fossimo parte della scena e la scena p...