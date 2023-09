La recensione di Coup De Chance, il nuovo film di Woody Allen presentato fuori concorso al festival di Venezia

È la prima volta che un film di Woody Allen non è scritto bene ma addirittura, in certi punti, con pigrizia. Ha girato e scritto così tanti film che di certo non sono tutti capolavori, ma mai era stata la scrittura a tradirlo. Avviene per la prima volta in Coup De Chance, in cui non solo tutto è già visto e già raccontato nella sua filmografia (cosa che non è mai stata un problema) ma è anche fatto con un’approssimazione più da imitatore di Woody Allen che da Woody Allen. Ci sono maniere di costruire il fascino di un uomo che la protagonista non incontra da diversi anni abbastanza povere, ci sono registrazioni fatte di nascosto che servono a mandare avanti la trama thriller in cui le persone spiegano per filo e per segno tutto quello che serve di sentire a chi ascolta anche se non avrebbero ragione di farlo e ci sono anche tutta una serie di frasi contrapposte su destino, for...