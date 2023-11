La recensione di Cyberbunker: nelle profondità del dark web, il documentario di Netflix

Il format del documentario Netflix è micidiale. Anche una storia molto interessante come quella di Cyberbunker esce martoriata dall’eccesso di ricostruzioni, enfasi, musiche drammatiche e inquadrature da drone. È la versione mortale delle idee di La sottile linea di blu di Errol Morris, il documentario che aveva perfezionato e fissato la forma documentaria con immagini ricostruite (o anche solo filmate per l’occasione) per accompagnare uno stile di racconto che aveva il passo delle storie di finzione, “scritte” più che raccontate e basta dai protagonisti.

Cyberbunker con la versione perversa di questa forma mette in fila enfaticamente la storia di Xennt, l’uomo che a partire da metà anni ‘90 ha iniziò a immaginare e poi mettere in piedi per due volte la sua idea di società informatica clandestina dentro un bunker. Prima nei Paesi Bassi e poi in Germania acquistò un bunker antiatomico dal quale port...