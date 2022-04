La recensione di Danzando sul cristallo, disponibile su Netflix

Era facilmente intuibile, quasi scontato, che un film ambientato nel mondo del balletto mettesse al centro il corpo delle giovani protagoniste, lo sforzo e l’impegno costante a loro richiesto. Un tema, quello della danza femminile, assai frequentato dal cinema contemporaneo, occasione per delineare figure anticonvenzionale (Ema), per rappresentare l’estasi dei sensi (Climax). Danzando sul cristallo, fin dal titolo (Las niñas de cristal, in originale) sottolinea la fragilità fisica della protagonista, evocata dalle tante statuette di cristallo che appaiono sugli scaffali. Lei è Irene, giovane ballerina selezionata per il ruolo da protagonista in Giselle, la più grande produzione della Compagnia nazionale di Danza spagnola, come sostituita di Maria, compagna suicidatasi in condizioni misteriose. Divenendo bersaglio dell’invidia delle compagne, trova un rifugio in Aurora, compagna timida e riservata, l’unica che sembra capirl...