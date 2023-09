La recensione di Day Of The Fight, il film di Jack Huston presentato nella sezione Orizzonti Extra del festival di Venezia

Il cortometraggio di Stanley Kubrick dal medesimo titolo non è niente più che un riferimento, la giornata prima dell’incontro del pugile di questo Day Of The Fight non ha davvero niente in comune con quell’altra, né fattualmente né a livello di senso. Qui si parla di un pugile una volta noto, finito in galera per 10 anni, poi uscito e ora alla prima vera occasione di fare qualcosa di sé. È cinema bianco come una canzone di Bruce Springsteen (ma girato scritto e prodotto da un attore britannico, Jack Huston), società popolare americana, bassifondi e quartieri difficili di New York in cui si agitano un desiderio di riscatto, un cuore che brucia dietro molti errori e la madre delle seconde occasioni: un incontro al Madison Square Garden per il titolo.

Il film inizia al mattino prestissimo e sì chiude a notte fonda. È una giornata in cui incontra tutte le persone che ...