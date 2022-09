La recensione di DC League Of Superpets, in uscita il 1 settembre al cinema

Si devono mettere di mezzo gli animali per fare un po’ di divertimento spensierato con l’universo DC al cinema. Riprendendo i Superpets dai fumetti questo film scritto dagli sceneggiatori di Lego Batman (l’altra maniera in cui sì può ridere degli eroi DC: dandoli in licenza) DC League Of Superpets fa un lavoro ai minimi storici sull’animazione e punta ad essere più che altro l’entry level del cinema di supereroi. Non c’è un vero svolgimento autonomo e peculiare a questo film (come era invece quello di Lego Batman) ma più una versione ridotta e più facile da comprendere e digerire dei film di supereroi più grossi. Questo è l’happy meal del Big Mac cinecomic, una maniera per attirare un pubblico e introdurlo a strutture, personaggi e svolgimenti che ritroverà da grande nei film live action che gli sarà chiesto di consumare.

Il protagonista è il cane di Superman, in crisi perché il suo padrone sì è fidanzato uffi...