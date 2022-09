La recensione di Dragon Ball Super Hero, il film della serie in uscita nelle sale il 29 settembre

Il fan service è forte, molto forte, in Dragon Ball Super: Super Hero, che riesce nella sua durata a far comparire o rievocare quasi ogni personaggio mai apparso nella serie e, oltre ad affondare le radici in ognuna delle saghe rilevanti, ripropone finalmente anche il misto tra alti rischi e umorismo demenziale del fumetto e poi della serie animata.

E lo fa benissimo. Merito della presenza di Akira Toriyama alla sceneggiatura (anche se non è la prima volta che collabora ad un film) e di una concentrazione per una volta non tanto su Goku e Vegeta ma anzi sulla coppia Piccolo/Gohan, la più sottovalutata della serie. Così tanto che sembra quasi (quasi!!) di assistere ad un momento dal periodo migliore della serie.

È proprio Piccolo il protagonista, è lui a scoprire la presenza di un nuovo Fiocco Rosso che insieme al nipote del dr. Gelo ha finanziato la creazione di nuovi androidi da combatt...