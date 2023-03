La recensione di Educazione fisica, il film scritto dai fratelli D’Innocenzo in uscita il 16 marzo al cinema

Che dietro a Educazione fisica ci sia una sceneggiatura di Fabio e Damiano D’Innocenzo il film lo dichiara subito, iniziando con un’inquadratura panoramica che imposta il luogo dell’azione mentre in sottofondo una musica mesta ci dice quale sarà il tono della storia, esattamente come accadeva in La terra dell’abbastanza (anche il punto di inquadratura somiglia). Dietro di loro ad ogni modo c’è un testo teatrale (di Giorgio Scianna) che i fratelli hanno adattato per il film poi diretto da Stefano Cipani.

La storia è divisa in due parti: prima un gruppo di genitori è radunato nella palestra fatiscente della scuola dei loro figli dalla preside per comunicargli che proprio i loro figli hanno violentato una compagna. Poi quello stesso gruppo di genitori dovrà decidere cosa fare in seguito alle proprie azioni e reazioni. Nella prima parte l’intento è palesemente quello di...