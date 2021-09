Ad ogni Mostra del Cinema di Venezia c’è un film come El Hoyo en la Cerca (traducibile come Il buco nel recinto). Appartiene a un sottogenere che potremmo definire scolastico inquietante, quasi horror, come lo era L’ultima ora o Giants Being Lonely (con tratti più adolescenziali) sempre presentati al Lido.

El Hoyo en la Cerca si svolge in un campeggio estivo in una campagna non meglio definita del Messico. Inizia come un idillio – ovviamente -. Degli uccellini, liberi, volano verso le montagne lontane. All’orizzonte si avvicina l’autobus contenente un carico di ragazzi della scuola secondaria. Il clima è disteso, tanto che i giovani intonano cori al loro professore preferito. In poco però intuiamo che qualcosa non va.

Il severo direttore dà poche regole, ma precise: c’è un recinto introno alla proprietà e non va mai valicato. La popolazione che vive a qualche chilometro di distanza non va disturbata. Sono indigeni, violenti, poveri, disperati e costituiscono ...