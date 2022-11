La recensione di Falling For Christmas, il primo dei film di Natale 2022 di Netflix, disponibile dal 10 novembre

Non c’è nessun periodo buono come quello di Natale per perdere la memoria e innamorarsi della vita da piccolo borghese dopo un’intera esistenza da ricchi sfondati. Forse il vero messaggio del Natale. È quello che capita a Lindsay Lohan, che interpreta la figlia ereditiera di un magnate degli alberghi che mette grande enfasi sulla sua presenza online, l’abbigliamento e lo statuto di ragazza ricca che non ha mai lavorato. È facile leggerci un calco su Paris Hilton e la cosa già fa ridere, perché come sempre i filmacci di Natale peggiori con star di 10/15 anni fa sono anche tarati su modelli, storie e attualità di 10/15 anni fa. Come se i copioni fossero stati estratti da una pila di sceneggiature accumulate negli anni.

Lei dopo una gita sulle cime con il suo fidanzato (influencer anch’egli interessato più che altro ai suoi follower e alla sua immagine) cade dalle vette e batt...