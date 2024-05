La recensione del documentario Fantastic Machine, al cienma dal 9 maggio

Qual è il pubblico che Fantastic Machine ha in testa? A chi pensa di rivolgersi? Sicuramente è un pubblico che ha scarsissima conoscenza di internet, perché questo documentario sulla natura ingannevole delle immagini fa abbondante utilizzo di alcuni dei più noti video virali come se nessuno li avesse mai visti. Sicuramente è un pubblico spaventato dal nuovo, perché nel suo tracciare una storia dalle origini del cinema fino al video online non manca di sottolineare tutto il peggio che si può trovare online (cosa non difficile da fare). E soprattutto è il tipo di pubblico lieto della propria ignoranza in materia, a cui non interessa capire un fenomeno ma semmai vedere confermati i propri pregiudizi. Fantastic Machine piega, omette, mente e legge faziosamente tutto, usando le armi del montaggio alle volte e in altri casi quelle della retorica per dire una cosa sola: “l’audiovisivo come esiste online è il male”.

