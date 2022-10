La recensione di Il faraone, il selvaggio e la principessa, presentato alla Festa del cinema

Nel grande mondo dell’animazione per ragazzi che viene prodotta e guardata da adulti la produzione di Michel Ocelot ha un posto tutto suo e una sorta di ragionevolezza molto più spiccata rispetto ai suoi pari, una che gli viene da un gusto e una profondità di riferimenti, quelli davvero in grado di dar vita ad un prodotto per adulti elevato. Il punto è che Ocelot ha la mano del gigantesco illustratore e la testa del vero cineasta, non crea solo immagini di incredibile perfezione e criminale attrattiva, ma ha anche un gusto per l’uso dei mezzi della messa in scena e del racconto sul grande schermo che fanno impressione, soprattutto per come li padroneggi al punto di saperli adattare alle sue ossessioni ogni volta.

In Il faraone, il selvaggio e la principessa ci sono tre storie narrate da una ragazza ai suoi compagni operai, una cornice che somiglia a sua volta ad uno schermo con gli spettatori/...