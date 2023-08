La recensione di Ferrari, il film di Michael Mann in concorso alla Mostra del cinema di Venezia

Adam Driver ha evidentemente una passione per i grandi marchi italiani e i patriarchi che li hanno fondati. Dopo House Of Gucci è di nuovo in Italia, in costume, di nuovo a litigare con una moglie, di nuovo tra beghe familiari e questioni di soldi, in Ferrari. Come già in Le Mans ‘66 – La grande sfida il periodo scelto per raccontare Enzo Ferrari è quello della crisi che portò alla vendita al gruppo Fiat, solo che stavolta siamo più dalle parti del biopic più tipico, in cui le corse sono una parte (nemmeno la più importante) del film che con una convenzionalità spiazzante per Michael Mann (una nemmeno rischiarata dall’aura del classico) salta meccanicamente tra vita privata e vita professionale del suo soggetto.

Lungo tutto questo film la sensazione è quella del progetto su commissione accettato per dimostrarsi affidabile (dopo diversi insuccessi) e non quella del film inseguito da ci...