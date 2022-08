La recensione di First Love, il film disponibile dal 19 agosto su Prime Video

Montare i film di Terrence Malick ti segna. O almeno ha segnato A. J. Edwards, che prima di esordire come sceneggiatore e regista di tre film ha lavorato al montaggio di Knight Of Cups e To The Wonder. First Love, per l’appunto il suo terzo film, è un gioiello di tempi, ritmi e stasi che in più punti ricordano l’arte di giustapporre momenti diversi dei film di Malick, scenette anche di pochi secondi, per affiancare due sensazioni insieme (ma con una trama nel suo caso). First Love è tutto realizzato tramite il montaggio, si poggia su un canovaccio molto convenzionale e vecchio che proprio lavorando di tagli e tempi diventa nuovo, significativo e pieno di elementi mai raccontati prima da esplorare. Di fatto First Love trova in una storia classica qualcosa di inesplorato solo andando più a fondo.

È una storia di boy meets girl: lui e lei si incontrano al liceo, si innamorano, stanno insieme, si lasciano ...