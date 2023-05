La recensione di Four Daughters, il documentario in competizione al festival di Cannes

È così poco usuale l’impostazione di Four Daughters che il film la deve spiegare all’inizio. È un documentario in cui le vere persone raccontano la propria storia, sono una madre (Olfa) e due figlie. Insieme a loro però ci sono anche un’attrice che interpreta la madre in certi momenti e due altre attrici che interpretano altre due figlie che non compariranno mai in prima persona. Ci saranno delle interviste ma anche scene ricostruite, di finzione. E poi lentamente tutto comincerà a mescolarsi in un continuo salto tra la vera testimonianza, la discussione con l’attrice su come recitare in modo realistico e obiettivo quel che è successo, la messa in scena e gli effetti della messa in scena sulle vere protagoniste che la guardano. Sembra confuso ma non lo è, non lo è per niente. Anzi! Four Daughters è uno dei migliori film che studino modi alternativi per raccontare storie vere di vere persone.

...