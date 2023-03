La recensione di Il futuro in un bacio, su Netflix dal 3 marzo

Il titolo potrebbe ingannare, eppure Il futuro in un bacio non è la commedia romantica qualunquista e melensa che si potrebbe pensare. In un certo senso questo film diretto da Alauda Ruiz de Azúa e scritto da Cristóbal Garrido e Adolfo Valor di classico ha tantissimo: la retorica del “trovare l’amore nelle persone più impensabili”, lo svolgimento, i personaggi genericamente abbozzati. Ciò che tuttavia rende Il futuro in un bacio una piacevolissima visione è la sua premessa surreale (che permette un po’ di situazioni interessanti e divertenti), la scioltezza dei dialoghi, alcune idee di messa in scena. Lo svolgimento non sarà altrettanto bello quanto la prima parte (si perde delle belle occasioni di fare cose veramente originali) tuttavia a Il futuro in un bacio va riconosciuta l’accortezza di voler fare nella sua semplicità un lavoro davvero curato.

Siamo a Madrid e il protagonista è Javier (Álvaro Cervantes), un ...