La recensione di Ghosted, l’action comedy romantica con Ana de Armas e Chris Evans, disponibile dal 21 aprile su AppleTv+

Non c’è commedia romantica pretestuosa nell’inizio di Ghosted, quello che viene usato per introdurre la storia non è uno spunto rapido e senza impegno giusto per dare vita ad una storiella d’amore generica prima di andare dritti alla parte d’azione. No. Chris Evans, Ana de Armas e Dexter Fletcher (che li dirige) intavolano uno spunto sentimentale perfetto. Lui e lei si incontrano per caso, lei compra una pianta, lui la vende, e come nelle commedie romantiche degli anni ‘30 le piante continueranno ad essere un’allegoria, una battuta ricorrente che i due usano per intendere altro, quello che una volta non si poteva dire e oggi si può dire ma abbiamo capito che è sempre meglio suggerire. Funzionano tantissimo insieme Ana de Armas e Chris Evans e funziona da morire la maniera in cui si piacciono subito e soprattutto la maniera in cui, nonostante sia chiaro anche ...