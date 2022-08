La nostra recensione di Giorni d’estate, dal 25 agosto in sala

“Ma Shakespeare non ha mai avuto a che fare con Alice Lamb“, dice all’inizio uno dei protagonisti di Giorni d’estate, rispondendo a chi gli chiedeva, citando il grande drammaturgo, di mantenere la calma nei confronti della protagonista del film. Lei infatti di mansueto ha solo il cognome, perché nei fatti è una donna indomabile e scorbutica: non ha marito, non ama la socialità, vive in una cittadina del Kent in una casa lontana dal resto degli abitanti, che la chiamano strega e pensano sia una spia nazista, mentre siamo nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Un personaggio un po’ sgradevole che cozza con l’atteggiamento ancora più chiuso dei suoi paesani, che non riescono ad accettare questo ideale di femminilità. La sua corazza è messa alla prova quando le viene affidato Frank, un ragazzino sfollato per sfuggire ai bombardamenti di Londra, con il padre aviatore. Inizialmente...