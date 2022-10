La recensione del documentario Er gol de Turone era bbono, presentato alla Festa del cinema di Roma

“Secondo me tutti i gol segnati alla Juventus sono regolari”. Lo dice lo storico direttore di TuttoSport, ed è la frase migliore di un documentario che è la fiera delle occasioni perdute e della mesta rievocazione di un tempo mai esistito. Er gol de Turone era bono, a volerci avere quella testa lì, poteva essere il nostro Catching Hell (mirabolante documentario di Alex Gibney su un errore di un giocatore di baseball che ha creato uno psicodramma), invece questa storia clamorosa di un gol annullato che è diventata l’ingiustizia per antonomasia (quella dei ricchi e potenti contro i nuovi arrivati nel salotto delle grandi squadre) è ridotta a rimpatriata nostalgica di un tempo descritto come non era.

Negli anni in cui in Italia il conflitto di classe, anche politico, era più violento che mai, in cui c’era una divisione astiosa tra nord Italia e Sud Italia, la partita Juventus – Roma,...