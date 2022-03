La recensione di Granchio nero, disponibile su Netflix dal 18 marzo

Serialità che travasa al cinema. Tutto il look tra reale e digitale sfoggiato da Granchio nero, ma anche il suo palleggiare tra flashback e presente di una protagonista che, lo vediamo all’inizio, è stata separata dalla figlia allo scoppio di un non ben precisato conflitto urbano, e il suo coccolare a lungo i misteri della storia, vengono dritti dalle regole della televisione, fatta di scrittura prima che di immagini, in cui l’intreccio, il rimando delle soluzioni e il mistero sono armi più che scelte. Con questo Adam Berg costruisce il suo esordio, un film apocalittico (perché non sì svolge dopo ma durante) in cui una guerra non chiara ma civile (tra svedesi) ha trasformato una madre ex grande pattinatrice in un soldato. Serve la sua fazione ma è sempre in cerca della figlia, che non sa nemmeno se sia viva. Quando le viene promesso di trovarla in cambio di una missione mortale (ma lei che è pattinatrice può farcela) n...