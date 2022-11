Guardiani della Galassia Holiday Special: la recensione

Guardiani della Galassia Holiday Special è lo speciale di Natale diretto da James Gunn e dedicato al folle gruppo di Star-Lord in arrivo venerdì 25 novembre su Disney+. Abbiamo avuto l’opportunità di vederlo in anteprima e possiamo dirci di trovarci di fronte al miglior prodotto della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Negli ultimi anni è diventato sempre più evidente come la formula “classica” dei film Marvel necessiti di una maggiore carica autoriale. Una carica in grado di rendere ogni pellicola unica, differenziandola dalle precedenti. Un risultato ottenuto da Eternals e da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma che fatica a emergere in molte altre produzioni recenti del MCU. Questo ha portato a un appiattimento narrativo ed emotivo che ha impedito alla Fase 4 di brillare, offrendo al pubblico storie dalla qualità altalenante.

Ebbene, dimenticate tutto quello che avete visto negli ultimi anni, perché James Gunn è tornato.

SINTESI E CARISMA

La trama di questo speciale vede i Guardiani della Galassia sul Knowhere, intenti a riorganizzare la propria vita. Dispiaciuta per lo stato di Peter, ancora sotto shock per la scomparsa di Gamora, Mantis decide di organizzargli il Natale perfetto. Evitiamo di rivelare qualsiasi altro dettaglio perché significherebbe rovinarvi la sorpresa di scoprire una storia tanto assurda, quanto geniale.

James Gunn confeziona un’opera in 40 minuti che non solo intrattiene e diverte, ma che pianta un paio di paletti nella continuity dei personaggi che sicuramente lasceranno a bocca aperta i fan. Com’era lecito aspettarsi dal regista americano, non mancano i momenti davvero emozionanti, in grado di commuovere fino alle lacrime tutti coloro che si lasceranno guidare da questa bizzarra “favola di Natale”. Siamo rimasti sinceramente colpiti da come Gunn sia riuscito a spremere ogni singolo minuto per inserire gag, caratterizzare i personaggi e gettare in faccia allo spettatore continue emozioni. Si ride, si piange, si riflette su personaggi fittizi che riescono a coinvolgere anche grazie a due sole righe di dialogo.

L’ennesima prova di come James Gunn sia tra i migliori registi e sceneggiatori in grado di trasportare su grande schermo gli eroi dei fumetti.

UN CAST CONSOLIDATO

Nonostante tutti i Guardiani possano vantare qualche momento dove brillare, a far da mattatori in questo speciale di Natale troviamo Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff). La squadra formata da questi due bizzarri individui dimostra non solo quanto ogni singolo personaggio, se scritto bene, possa spiccare in una storia, ma anche quanto gli attori si divertano a interpretare questi ruoli. Mantis, in particolare, introduce una novità che siamo certi troverà spazio anche in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Guardiani della Galassia Holiday Special è l’ennesima opera diretta da Gunn scritta con amore verso i personaggi e verso il proprio pubblico. La mano del regista si sente in ogni singolo elemento della produzione, compresa ovviamente la selezione musicale. Ancora una volta, infatti, è azzeccata la scelta delle canzoni e come esse vengono collocate all’interno della storia. Lo ribadiamo: siamo di fronte a un vero gioiello. Noi non vediamo l’ora di poterne discutere insieme a voi sul nostro canale Twitch e nei commenti sui vari social di BadTaste.it.

Guardiani della Galassia Holiday Special dura 40 minuti, ma ha più cuore e anima della maggior parte delle produzioni Marvel dalla durata superiore alle due ore. La prova di come ogni dialogo e ogni scena siano importanti per raccontare una buona storia e di come si riesca a trasmettere emozioni senza cadere nel pacchiano.

Lo ribadiamo con estrema decisione: ci troviamo di fronte al miglior prodotto di questa Fase 4 e cominciamo già a temere l’esistenza di un MCU senza James Gunn.