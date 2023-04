La recensione di Guida turistica per innamorarsi, dal 21 aprile su Netflix

Guida turistica per innamorarsi è una commedia romantica a ‘consumo veloce’ scritta (da Eirene Donohue) girata (da Steven K. Tsuchida) e montata per essere a prova di bomba e di sbadiglio.

Si tratta chiaramente chiaramente di un film internazionale pensato per un pubblico globale (ovvero il core di Netflix): il suo scopo è piacere a più persone possibili, senza troppi fronzoli, con un pizzico di originalità – ma non troppo. In questo senso la regia anonima e invisibile funziona perfettamente e allo stesso modo la storia, per quanto ancorata solidamente ai passaggi narrativi più classici del genere (attrazione, ripensamento, conflitto… e via così), trova piccole intuizioni e variazioni sul tema che rendono Guida turistica per innamorarsi il perfetto comfort movie da catalogo.

Il film è sulla falsariga di Mangia prega ama: una donna borghese (americana) che pensava di avere tutto sotto controllo e che dopo ...