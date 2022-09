La recensione di The Hanging Sun, il film di Francesco Carrozzini presentato come film di chiusura al Festival di Venezia

Italiani giù al Nord, produzione nostrana di ferro (Cattleya più Groenlandia) in associazione con Sky UK che adatta un romanzo di Jo Nesbo in Scandinavia. The Hanging Sun è un esperimento di mimesi con il thriller nordico che mostra la plasticità che le co-produzioni italiane possono mettere in campo. Un film però mimetizzato nel suo genere così tanto e a tal punto da perdersi in questa mimesi. Perché il thriller nordico Carrozzini lo centra così bene da smarrire un’identità a favore della coerenza e della correttezza rispetto alla storia e agli standard visivi internazionali.

Ad esempio non ci sono dubbi che The Hanging Sun metta a frutto benissimo gli ambienti (cruciali in questi film) ma lo fa seguendo i dettami già stabiliti e gli standard già fissati, calcando qualcosa e non creando qualcosa (per questo è tutto giusto ma oltre al suo intreccio dice poco). E an...