La recensione di Holy Shoes, il primo film diretto da Luigi Di Capua al cinema dal 4 luglio.

Com’è che i comici fanno spesso i migliori horror? La risposta è nel concetto di satira. Mettere al muro le nevrosi collettive, i politici corrotti, portare allo scoperto il peggio di noi, sono cose che stanno al centro sia della commedia sia dell’horror (quello dagli anni ’60 in poi). Non che Holy Shoes sia esattamente un horror. Ma vedendolo è difficile non pensare a qualcuno come Jordan Peele, un comico che nell’immaginario surreale del genere ha trovato le chiavi per fare la caricatura degli Usa di oggi. Qualcosa di simile fa Luigi Di Capua con l’Italia di Holy Shoes, che a ben vedere è la stessa da lui raccontata in chiave comica coi The Pills e gli Smetto quando voglio. Proprio come in Peele, il surreale esige un prezzo in termini di godibilità narrativa. Ma siamo comunque davanti a un film che non somiglia a nient’altro nel panorama italiano di oggi.<...