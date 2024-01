La recensione di How To Have Sex, il film vincitore di Un Certain Regard, in sala dal 1° febbraio

Che fenomenali vibrazioni da prime vacanze in autonomia! Fin dalla primissima scena How To Have Sex è capace di acchiappare lo spettatore con la sua elettricità: macchina a mano, montaggio brutale, alto contrasto ma soprattutto un’organizzazione delle attrici nelle scene e una recitazione di grande presa. Tre ragazze arrivano a Creta per una vacanza dopo la scuola, una delle loro primissime, si intuisce, cariche di aspettative ed eccitazione per un divertimento che sembra obbligatorio che debba arrivare a tutti i costi. Una di loro in particolare è ancora vergine ed è intenzionata a non esserlo più al ritorno.

Molly Manning Walker prima di essere sceneggiatrice e regista di questo suo esordio ha una carriera da direttrice della fotografia (ma in questo film non la cura lei) che le consente di impostare il look e soprattutto di avere ben chiaro lo staging di ogni scena, anche il più caotic...